VIDEO: Mezi 2000 delfíny. Zážitek, na který se nezapomíná

Delfíni se normálně vyskytují v hejnech maximálně 20 kusů. Občas se ale spojí do mnohem většího celku – a těm, kdo jsou u toho, se tají dech:

Moře stovkami delfíních těl doslova vře. Chytří savci vyskakují nad hladinu, vykukují po všem, co se kolem nich hne a hrají si s loďmi i mezi sebou. To, co vidíte na videu, se odehrálo 23. února u pobřeží Kalifornie, nedaleko slavného Dana Point – místa proslaveného pozorováním kytovců.

V hejnu bylo údajně asi 2000 delfínů; podle vědců, které oslovila televizní stanice CBS, se jednalo o něco jako hru. Mořští biologové si myslí, že delfíni si všimli některé z lodí a rozhodli se s ní prostě změřit síly. Delfíni se kolem lodi, na níž byl i kameraman, prohnali rychlostí přes 40 kilometrů v hodině.

Delfíni takto občas doprovázejí i vojenské lodě – existuje spousta svědectví námořníků, které obří skupina těchto kytovců zaskočila, když se vynořila u jejich plavidla…

