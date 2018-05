Vylepšená křídla ušetří United Airlines miliardy

První zkušební let Boeingu 737-800 vybaveného křidélky Split Scimitar potvrdil ve Washingtonu předpoklady a úspora paliva dosáhla 2 %. To sice nezní samo osobě nijak bombasticky, ale United Airlines zajišťuje denně přes 3700 letů do více než 210 destinací a využívá 460 letadel.

Výsledná možná úspora je tedy více než zajímavá zvláště vzhledem k tvrdé konkurenci. Náklady na pohonné hmoty totiž představují přibližně třetinu z provozních výdajů leteckých společností.

Křidélka snižují odpor vzduchu a United Airlines počítají s jejich instalací na celé flotile boeingů různých typů: 737, 757 a 767. První takto vybavená letadla mají vzlétnout na běžných linkách na začátku příštího roku, pokud tedy získá tato úprava licenci Federálního úřadu pro letectví.