Šicí stroj dal lidstvu kočovný herec Singer

Vynálezce Singer byl bigamista

Za vynálezce šicího stroje je označováno několik nadšenců, jen jeden z nich má ale mezi nimi zvláštní postavení. Již několik generací švadlenek používá pro šicí stroj název "singrovka". Označení je odvozeno od jména Američana Isaaca Merritta Singera, který sice šicí stroj jako takový nevynalezl a pouze zdokonalil práci svých předchůdců, tyto pomocníky švadlenek ale přizpůsobil pro snadné použití ve všech domácnostech. Od narození "otce" šicích strojů, který se dlouhou dobu živil jako herec u kočovné společnosti, uplyne 27. října 200 let.

První návrh šicího stroje si dal patentovat Angličan Thomas Saint v roce 1790, jeho návrh však nebyl nikdy realizován. Poté své stroje představili rakouský vynálezce Josef Madersperger, jehož stroj s řetízkovým stehem se ještě moc neprosadil, a francouzský krejčí Barthélemy Thimonnier. Ten sice sestrojil několik desítek strojů, naštvaní dělníci v obavách o svou práci je ale všechny zničili. Šití vázaným stehem s dvojí nití, jehlou s očkem blízko hrotu a člunkem potom vynalezl Američan Walter Hunt v roce 1833. O svůj vynález ale neměl moc zájem a jeho nápadu se chopil další Američan Elias Howe, který v roce 1845 na stejném principu zkonstruoval svůj šicí stroj. A ten se stal později základem pro "singrovku".

Isaac Singer se narodil 27. října 1811 v městečku Pittstown ve státě New Yorku v rodině německo-židovského imigranta ze Saska, který se původně jmenoval Reisinger. Po rozvodu rodičů Singer nastoupil ve svých deseti letech jako učeň do strojírenské dílny svého staršího bratra a vyučil se řemeslu, které mu později přineslo slávu a bohatství. Singrovou první velkou vášní přitom bylo divadlo; několik let si vydělával jako herec u kočovné společnosti a tehdy také a přijal umělecké jméno Merritt. Peníze na provoz divadla mu přinesl jeho první patent, který získal v roce 1839 na vrtačku na kámen.

Divadelní společnost se ale rozpadla a Singer se vrátil do svého oboru. S šicím strojem se poprvé odborněji setkal v New Yorku u Orsona Phelpse, který je vyráběl. Singera napadlo hned několik zásadních konstrukčních změn. Člunkový stroj zjednodušil, opatřil patkou, napínáním niti a pedálem. Svůj vynález patentoval, brzy opustil partnery a v roce 1851 založil vlastní firmu. Záhy se stal největším výrobcem ve Spojených státech, a potom i největším na světě.

K úspěchu přispěla také první cena ze světové výstavy roku 1855 v Paříži, kde se jeho stroj stal senzací. Zavedl rovněž leasingový prodej strojů a v roce 1889 uvedl na trh stroj s elektrickým pohonem. Singrův šicí stroj je tak označován za první domácí elektrospotřebič v dějinách.

Pozornost ale také poutal Singrův osobní život. Jeho druhá manželka ho obvinila z bigamie, Singer byl uvržen do vazby a nakonec propuštěn na kauci. Poté se raději se svou třetí ženou odstěhoval do Evropy, kde se stihl ještě dvakrát oženit. Později přiznal, že měl kolem 20 dětí se čtyřmi ženami.

V Evropě žil v Paříži, v Londýně a postupně zakládal fabriky na výrobu šicích strojů značky Singer i v dalších zemích Evropy a také v Brazílii. Jeho firma I. M. Singer & Co. se tak stala jednou z prvních nadnárodních společností v dějinách a funguje dodnes. K šicím strojům společnost Singer, která má v současnosti zastoupení ve 150 zemích světa, postupně přidala i další domácí spotřebiče a průmyslové stroje.

Isaac Merritt Singer zemřel ve věku 63 let v anglickém Paingtonu. V tomto letovisku v jihozápadním cípu Anglie si nechal vybudovat honosný dům s více než stovkou pokojů. Pohřben byl v nedalekém Torquay.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: