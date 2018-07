Alternativní teorie vesmíru obsahuje i odhalení nekonečného zdroje energie

Vše ve vesmíru je podle Harameina propojeno od největšího po nejmenší jedotným pojetím gavitace. Podle něj je to prostor, co definuje hmotu a ne naopak. Pojednání bylo uveřejněno v časopise Physical Review and Research International.

"Uvědomte si, že hmotu tvoří z 99,9 procent prostor," vysvětluje Haramein, který odkazuje na kvantovou teorii pole, podle které má hmota vlnovou povahu a částice je jen změna intenzity pole. Struktura časoprostoru na téměř neznatelné úrovni vibruje s obrovskou intenzitou.

Vakum tedy není prázdné, ale je to intenzivně vibrující prostor. A pokud bychom například podle Harameina dokázali získat zlomek enerigie vibrací prostoru uvnitř lidského malíčku, uspokojilo by to světovou spotřebu energie na stovky let. A pak, že si člověk nic z malíčku nevycucá…

Zní to skoro jako magie. Ale kdo by před několika stoletími předpokládal, jakou obrovskou energii lze získat štěpením nebo naopak fúzí atomových jader? Možnost pochopit a ovládnout podstatu prostoru a energie kolem nás by byla revolucí pro život jak jej známe dnes, ať už jde o dostupnost energií nebo cestování vesmírem.

Odklon od standardního modelu

Haramein sám s nadsázkou prohlašuje na svých přednáškách pro veřejnost, že s ním spolupracuje jen pár fyziků, kteří už nemají, co ztratit. Nicméně například předpověděl přesně menší poloměr protonu, který byl následně letos v lednu experimentálně zjištěn Ústavem Paula Scherrera ve Švýcarsku.

Menší rozměry nesedí tradičním modelům a rozcházejí se s předchozími poznatky a zároveň by začalo scházet ve vesmíru značné množství hmoty. Podle Harameina neschází nic, jen jsou vztahy prostoru, energie a hmoty trochu jiné, než jak se dosud popisovaly.

"Snad největší chyba standardního modelu fyziky spočívá v tom, že ignoruje skutečnost, že vakuum není prázdné - je plné energie! Hodnota energie v krychlovém centimetru prostoru je o 39 řádů hustší než veškeré hmoty vesmíru zhuštěné do krychlového centimetru! Není divu, že nejsou (standardní fyzici) schopni najít tu tajemnou "temnou hmotu". Nemohou ji najít, jako ryba nemůže najít vodu, protože se koupeme a to husté superkapalné médium nazýváme prostor, který se nám jeví jako nic," vysvětluje Heramein.