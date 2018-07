Kolik hranic se dá překonat za jeden večer? TEDx jich nabízí hodně

Že rozhodně stojí za to zažít atmosféru konference TEDx osobně a nikoli pouze prostřednictvím internetu, potvrzuje jeden z jejich příznivců – novinář, analytik a moderátor IT konferencí Petr Koubský. „Od doby, kdy jsem objevil TED a TEDx, je můj myšlenkový svět bohatší,“ říká. „Příval inspirace, který na vás spadne a který okamžitě sdílíte s ostatními účastníky, nedovedu popsat. Musí se to zažít.

TEDxPrague doporučuji každému, kdo nechce být nadosmrti součástí anonymní šedi světa,“ dodává Koubský. V loňském roce byl TEDx Prague vyprodán za padesát minut. Letos organizátoři rozšířili kapacitu sálu na dvojnásobek, aby dali šanci více zájemcům. Poslední vstupenky jsou stále ještě k dispozici na www.tedxprague.cz.

Bude půl milionu filmů vážit jeden gram?

Poslední květnovou sobotu bude pražská Folimanka hostit jedenáct českých a pět zahraničních řečníků. Vystoupí například slavný americký neurovědec Dan Siegel, který hledá cesty k životní harmonii prostřednictvím výzkumu lidského mozku nebo britský bioinformatik Nick Goldman, který nedávno objevil princip, jak do jednoho gramu syntetické DNA vtěsnat data o objemu rovnajícímu se půl miliónu DVD.

Čechy zastoupí umělec, překračující hranice veřejného prostoru i představivosti, tvůrce kinetických soch Kryštof Kintera, ale také básník, novinář, producent a spisovatel Michal Horáček, jenž se shlédl v antropologii nebo sestra slavného českého spisovatele a žena, která přežila šoa, Hana Hnátová Lustigová.

„Při sestavování programu letošního TEDxu jsme chtěli najít řečníky, kteří skutečně jdou „přes hranice, a zároveň připravit co nejpestřejší program. Na akci tak vedle sebe vystoupí mj. dva špičkoví zahraniční vědci, bývalá sexuální pracovnice, člověk, který sestřelil neviditelný bombardér, guerillový zahradník a lékař,“ vysvětluje programovou skladbu Matěj Novák, organizátor TEDxPrague. A dodává: „Naším cílem není, aby se všichni líbili všem, ale aby si každý účastník konference přišel na své, nechal se strhnout, inspirovat nebo vyprovokovat.“

Přednášky budou již tradičně doplněny o promítání tzv. TEDTalks – video záznamů ze světových TED a TEDx konferencí, kterých je dnes na internetu k dispozici statisíce – viz www.ted.com. Právě tato krátká videa, jejichž obecným cílem je „sdělovat myšlenky hodné šíření“, jsou dnes nejobsáhlejším vysoce kvalitním video obsahem legálně volně dostupným na internetu, navíc průběžně dobrovolníky překládaným do desítek světových jazyků. Tým TEDxPrague ostatně pořádá večery s tematickými výběry z přednášek úspěšně v průběhu celého roku, vždy pod patronátem významné české osobnosti.

Součástí hlavního programu budou letos i tři kulturní vystoupení umělců - rappera Raega, divadla Farma v jeskyni a Long Vehicle Circus. Kromě toho organizátoři pro zájemce připravili bohatý doprovodný program, do kterého se mimo jiné řadí interaktivní stánky partnerů, 3D instalace, a mnoho dalších představení začínajících start-upů a studentských projektů. Celodenní myšlenkový maraton vyvrcholí večerní afterparty.

TEDxPrague je lokálně organizované setkání, které vzniklo před čtyřmi lety v duchu původní kalifornské konference TED. Věnuje se „myšlenkám, které stojí za to šířit“ a je organizováno týmem dobrovolníků podle pravidel, která dodržují organizátoři tisíců konferencí TEDx po celém světě.

Přehled řečníků a témat přednášejících na TEDxPrague 2013:

Nick Goldman : Kam uložit to obrovské množství dat? Do DNA.

: Kam uložit to obrovské množství dat? Do DNA. Hana Hnátová Lustigová : Prožila jsem šoa, přežila jsem šoa.

: Prožila jsem šoa, přežila jsem šoa. Michal Horáček : Bůh, který si hraje, versus Bůh, který myslí.

: Bůh, který si hraje, versus Bůh, který myslí. Tomáš Tyc : Staneme se neviditelnými?

: Staneme se neviditelnými? Iva Roze Skochová : Máme více svobody než 90 % planety, tak proč si kolem sebe stavíme zdi?

: Máme více svobody než 90 % planety, tak proč si kolem sebe stavíme zdi? Kryštof Kintera : Dostat fatalitu do banality.

: Dostat fatalitu do banality. Drahomíra Miklošová : Stavět nebo bořit, rozdělovat nebo spojovat?

: Stavět nebo bořit, rozdělovat nebo spojovat? Tomáš Rektor : Příběhy o cestě za svobodou, které končí v nesvobodě.

: Příběhy o cestě za svobodou, které končí v nesvobodě. René Kujan : Věřit v nejlepší, pokoušet se o nemožné.

: Věřit v nejlepší, pokoušet se o nemožné. Dan Siegel : Výzkumem mozku k pochopení životní harmonie.

: Výzkumem mozku k pochopení životní harmonie. Steeve Wheen : Zahrádka v každé díře!

: Zahrádka v každé díře! Thu Trang Do : Dvě kultury, jedna tvář.

: Dvě kultury, jedna tvář. Tomáš Šebek : Lékaři bez hranic znají strach. A to je dobře.

: Lékaři bez hranic znají strach. A to je dobře. Zoltán Dani : Setkání s nepřítelem. Přes hranice nenávisti.

: Setkání s nepřítelem. Přes hranice nenávisti. Miroslava Slívová : Od sexbyznysu k osobnímu rozvoji.

: Od sexbyznysu k osobnímu rozvoji. Amy Singh: Když nemáš prostředky, použij zvědavost a nebojácnost.

O TEDx

TEDx je nezávisle organizované setkání, založené na principu světoznámé konference TED. Formát konference TEDx vznikl v duchu TED roku 2008. Jeho cílem je též sdílet myšlenky hodné šíření. Písmeno „x“ v názvu konference vyjadřuje nezávislost lokálně organizovaných setkání, které nabízejí prostor místním řečníkům a umožňují společně zažít atmosféru podobnou konferenci TED.

Setkání TEDx je kombinací živých vystoupení řečníků a promítaných videí TEDTalks. Účelem je inspirovat, vyvolat hluboké diskuze a navázat vztahy. Konference TED definuje obecný rámec pro program TEDx. Jednotlivé akce TEDx jsou organizovány nezávislými organizátory, kteří musí splňovat určitá pravidla a kritéria.

TEDxPrague v kostce

2009

Historicky první ročník inspirativní konference TEDxPrague se uskutečnil koncem roku 2009 v prostorách Písecké brány a vycházel z nápadu hrstky nadšenců přinést světovou konferenci TED do České republiky. Program navštívilo přes 100 hostů.

2010

První ročník TEDx zaujal veřejnost natolik, že se organizátoři rozhodli uspořádat pokračování ve větších prostorech – vršovickém kině Vzlet. Druhý ročník nesl motto „ReStart – začneme jinak“, hostil 450 fanoušků a 21 přednášejících. Video z konference vložené na YouTube zhlédlo dokonce 40 000 diváků. K přednášejícím se mimo jiné řadili známý psychiatr Cyril Höschl, propagátor svobody v práci Tomáš Hajzler nebo zastánce vzdělávací revoluce Ondřej Šteffl.

2012

Třetí ročník TEDx s podtitulem „Není na co čekat“ se konal v divadle Archa. Více než 450 účastníků zhlédlo vystoupení 15 řečníků, kteří jim poskytli inspiraci k novým aktivitám a někdy až kontroverzní pohled. Svou myšlenku hodnou šíření přednesl psycholog Radvan Bahbouh, filantrop Andrej Kiska nebo aktivistka Renata Chmelová. Dalších 2 000 fanoušků sledovalo přímý přenos konference na internetu.

O TED

TED je nezisková organizace s mottem Ideas Worth Spreading / Myšlenky hodné šíření. TED začal jako čtyřdenní konference v roce 1984 v Kalifornii. Od té doby narostl a prostřednictvím řady iniciativ podporuje myšlenky, které mění tento svět. Výroční konference TED zve přední světové myslitele a realizátory, aby pronesli svůj 18 minutový příspěvek. Videozáznamy z jejich vystoupení jsou následně bezplatně zpřístupněny na www.ted.com.

Mezi řečníky, kteří na TEDu vystoupili, patří mimo jiné i zakladatel Microsoftu Bill Gates, bývalý viceprezident USA Al Gore, výzkumnice primátů Jane Goodall, zakladatelé společnosti Google, zpěvák skupiny U2 Bono nebo předseda vlády Velké Británie Gordon Brown. Výroční konference TED se každoročně koná v Long Beach v Kalifornii. Kromě toho se každý rok v Edinburghu ve Velké Británii organizuje TEDGlobal a v roce 2009 se konala v Mysore v Indii konference TEDIndia. Mediální iniciativy TED zahrnují stránku TED.com, kam se denně přidávají nová videa z přednášek, tzv. TEDTalks a Otevřený projekt překladu, v jehož rámci je možné získat titulky a interaktivní přepisy vystoupení. To umožňuje dobrovolníkům na celém světě překládat TEDTalks do svého rodného jazyka.