Malovali neandrtálci šroubovici DNA? Co je na nejstarší jeskynní malbě?

Neandrtálci lovili tuleně. A dokázali krásně malovat.

Pro moderního člověka je odpověď jasná: na malbě vidí dvojitou šroubovici DNA. A je to stejně jasné, jako nesmyslné. DNA neboli deoxyribonukleová kyselina byla poprvé popsána až na konci 19. století, neandrtálci o její existenci tedy nemohli nic tušit. Co je tedy na obrázku?

Podle paleontologů se jedná o malby tuleňů. Malbu studoval tým pod vedením José Luise Sanchidriána ze španělské univerzity v Cordóbě. Datoval její původ do doby před 43 500 a 42 300 roky – především podle uhlíků, které byly nalezeny hned vedle pravěkého obrazu. Je tedy pravděpodobné, že malba vznikla přibližně ve stejnou dobu. V současné době studují vědci barviva, která byla na malbu použita; pokud budou pocházet přibližně ze stejné doby, bude stáří definitivně prokázáno. Budeme tak mít důkaz o nejstarším umění, které nevytvořil člověk.

Archeologové však zůstávají skeptičtí: magazín New Scientist cituje Paula Pettitta z univerzity v Sheffieldu: "Ukazuje se, že i některá dobře známá naleziště, jako třeba jeskyně v Chauvet, jsou co se týká datování, velmi problematická." Na výsledky analýzy barviv si ještě budeme muset počkat – výsledky by měly být známé někdy na jaře roku 2013.

Poslední oáza neandrtálců

Jisté je, že člověk v místě, kde byla malba objevena, v té době nežil. Jeskyně Nerja ležící poblíž jižního pobřeží Španělska nemá doložené lidské osídlení ani v pozdějších desetitisíciletích, zato v této oblasti žili neandrtálci. Současná věda se domnívá, že neandrtálci nepatřili mezi přímé předchůdce dnešních lidí – zřejmě se s nimi ale obchodně i sexuálně stýkali.

Tato část Španělska podle některých teorií sloužila jako jedno z posledních útočišť neandrtálců před rozpínavostí lidí. Pokud se ukáže, že jde opravdu o dílo neandrtálců, budeme muset přepsat dějiny. Jednak nám o to nich říká, že byli zřejmě mnohem pokročilejší, než jsme se domnívali, ale také to z nich dělá nejstarší umělce naší planety. Jsou totiž výrazně starší, než doposud nejstarší objevené jeskynní malby – ty byly objevené ve francouzském Chauvet.

A také to dokazuje, že byli schopní lovit nejen na pevnině, ale také u pobřeží – a velmi dobře. Tuleni jsou sice zpočátku velmi snadná kořist, ale jakmile pochopí, že člověk pro ně představuje nebezpečí, naučí se před ním důvtipně a rychle unikat.

