Mocná mayská dynastie panovala déle, než se myslelo. Odhalily to nedávno objeven

V mayském městě Dzibanché na jihu Quintana Roo se podařilo archeologům odhalit významné umělecké památky související se snad nejmocnější královskou dynastií mayských dějin, rodem Kaan. Na základě dosavadních nálezů se archeologové domnívali, že dynastie odsud odešla už počátkem pozdně klasického období a posléze bylo Dzibanché během kolapsu opuštěno. Nedávno se však ukázalo, že město pod vládou Kaanů čile fungovalo až do šestnáctého století.

Ve znamení hada

Pohled na archeologickou lokalitu Dzibanché. Zdroj: Wikipedia

Jako nejvýznamnější sídlo dynastie Kaan proslulo především slavné město Calakmul, ve své době jedno ze dvou nejmocnějších mayských městských států. Kaanové zde vládli především během pozdně klasického období, předtím zde však panovala „netopýří“ dynastie Sutz' a odborníci se samozřejmě velmi zajímali, odkud se tedy rod Kaanů v Calakmulu vzal. Emblémový glyf s hadí hlavičkou (kaan znamená „had“) se podařilo vystopovat v mnoha dalších městech, dokonce se zřejmě táhl až k vládcům El Miradoru, který byl asi nejdůležitějším státem předklasického období. To ukazuje, že rod Kaanů zřejmě patřil k nejvýznamnějším už v té době. Vykopávky v městě Dzibanché na jihu Quintana Roo pak ukázaly k všeobecnému překvapení, že rod Kaan odešel z El Miradoru zřejmě právě sem.

Donedávna jsme se tak domnívali, že Kaanové možná vládli nejprve El Miradoru a po jeho zhroucení během předklasického kolapsu se přesunuli do Dzibanché, odkud později přešli do Calakmulu; obě města se pak vylidnila v 10.-11. století n. l., kdy došlo k hromadnému opouštění měst v pralesích střední mayské oblasti a přesunu ohniska mayské kultury na Yucatán. Jaké však bylo překvapení archeologů, když nalezli v Dzibanché doklady, podle nichž vládli hadí králové ve městě až do konce klasického období, a co víc, že město samo bylo opuštěno až někdy v polovině šestnáctého století!

Mezi nálezy, které vrhly tak pozoruhodně nové světlo na mayské dějiny, patří především série fresek z nedávno odkrytého paláce v Dzibanché, který zřejmě právě obýval královský „hadí“ rod. Na barevných stěnách budovy se dochovalo množství fragmentů malby hadů, lidských bytostí a emblémových glyfů rodu Kaan. Palác byl zřejmě nesmírně významným místem, protože i poté, co se přestal používat, sem nosili místní obyvatelé obětiny, snad na usmíření duchů dávných mrtvých králů.

O objevech informoval mexický INAH.

Ilustrační obrázek (detail stěny v Calakmulu): Wikipedia

