Nejdelší vědecký experiment trvá od roku 1927. Teď ho sledujte ONLINE

Profesor Parnell sice zemřel, ale jeho experiment stále probíhá – a od roku 2011 dokonce ONLINE – můžete ho tedy sledovat přes internet i vy.

Parnell se pokoušel prokázat, že asfalt je tekutina. Přestože je nezahřátý tak křehký, že se dá rozbít jediným úderem kladiva, podle Parnella splňoval všechny znaky kapaliny. Proto ho upevnil do držáku a přikryl skleněným poklopen, aby experiment nic nenarušovalo. Zpočátku se nic zajímavého nedělo.

Trvalo to celých osm let, než z asfaltu ukápla první kapka. Další přišla po dalších devíti letech. Tu třetí už profesor Parnell z univerzity v Queenslandu neviděl; zemřel. Experiment však pokračoval dále. Roku 1961 je převzal profesor John Mainstone ze stejného výzkumného pracoviště. Toho roku totiž ukápla další kapka ztuhlého asfaltu. Než dostal Mainstone oficiální povolení v experimentu pokračovat, trvalo to do roku 1975. Univerzitní instituce byly podobně pomalé jako samotný experiment…

Kdy přijde další kapka?

Experiment je výjimečný ještě v jednom ohledu – doposud sice odkáplo osm kapek, ale nikdo to nikdy neviděl. Vždy k tomu došlo, když u aparátu nikdo nebyl. Od konce 80. let ho sice neustále monitoruje kamera, ale když ukápla kapička roku 2000, byla zrovna pokažená… Mainstone a Parnell za tento experiment dostali Ig Nobelovu cenu – ocenění, které se dává pokusům, které jsou sice k smíchu, ale přesto nás nutí k zamyšlení.

Výzkum má však i konkrétní výsledky. Díky němu víme, že asfalt je 230 miliardkrát viskóznější než voda. A co bude dál? Po Ig Nobelově ceně se univerzita rozhodla, že experiment bude sledovat web kamerou – může se na něj tak podívat úplně každý s připojením k internetu.. K dalšímu ukápnutí by podle profesora Mainstonea měl dojít roku 2013. Intervaly mezi jednotlivý kapkami se neustále prodlužují; serveru PopSci vědec řekl, že by byl rád, kdyby experiment mohl probíhat ještě nejméně 100 let. To už ale bude mít jistě dalšího profesora…

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: