Těžba na asteroidech změní svět. Vše, co jste o ní chtěli vědět

Několik bohatých, vlivných a originálních miliardářů se rozhodlo, že změní sci-fi v realitu. V úterý představili projekt, v jehož rámci hodlají těžit vzácné kovy a vodu na asteroidech. Pokud to vyjde, zcela se změní způsob, jak vnímáme naši roli ve vesmíru.

Projekt, který má stát stovky milionů dolarů, má využít komerčně vyrobené robotické rakety. Ty budou na asteroidech blízkých Zemi těžit vzácné minerály - například platinu a zlato. Do roku 2020 by měla vzniknout na oběžné dráze velká zásobovací stanice, na které si budou doplňovat palivo.

Do roka a do dne

Prvním krokem má být do 18-24 měsíců vypuštění série dalekohledů na oběžnou dráhu. Tam budou pátrat po asteroidech, které jsou jednak blízko a jednak obsahují dostatek vzácných kovů. Za velmi levné dalekohledy by měla společnost Planetary Resources utratit jen 10 milionů dolarů. Celý proces těžby i zpracování pak bude probíhat bez lidí, jen pomocí robotů a dálkově ovládaných strojů.

Prodej vytěženého materiálu by podle portálu Space.com měl firmě přinést značné zisky, které pomohou dalšímu dobývání kosmu. Vydělané peníze podle Planetary Resources poslouží nejen společnosti samotné, ale přinesou pokrok ve zkoumání vesmíru a využití jeho nerostného bohatství. Zisková těžba by tak měla sloužit jako základní kámen k posílení kosmického průmyslu a pomoci k rozšíření lidského druhu napříč sluneční soustavou.

"Pokud vezmeme v úvahu vesmírné zdroje, je dalším logickým krokem cesta k asteroidům v blízkosti Země," prohlásil spoluzakladatel Planetary Resources Eric Anderson. "Jsou velmi hodnotné a energeticky snadno dosažitelné. Asteroidy u Země jsou ovocem sluneční soustavy, které visí opravdu velmi nízko."

V úterý v v 19:30 představila společnost Planetary Resources svou vizi na konferenci v leteckém muzeu v Seattlu. Podívejte se úvodní video, jímž svůj projekt představila:





Aby bylo na mobilní telefony

Firma plánuje těžit vodu a kovy platinové skupiny. Takzvané platinové kovy, tedy ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium a platina, jsou na Zemi vzácné. Nacházejí se v malých koncentracích a bývají těžko dostupné, což jejich získávání značně prodražuje. Anderson tvrdí, že výskyt platinových kovů na Zemi není přirozený, protože se sem dostaly při dopadech asteroidů v hluboké minulosti planety.

Vzácné kovy ve vesmíru prý jen čekají na vytěžení. Obyčejný 500metrový asteroid, který je bohatý na platinu, podle Planetary Resources obsahuje ekvivalent množství všech platinových kovů, které byly v lidské historii vytěženy.

"Jakmile dostupnost těchto kovů vzroste, klesnou ceny všeho, včetně defibrilátorů, kapesních elektronických zařízení, televizí, počítačových monitorů, katalyzátorů," uvedl další ze zakladatelů firmy Peter Diamandis. "S nadbytkem takovýchto kovů je budeme moci využívat v masové výrobě například palivových článků pro automobily."

Vzácné kovy, jichž je na Zemi nedostatek, jsou však také základem chytrých telefonů, baterií a lékařských přístrojů. Zřejmě nejdůležitějším materiálem na asteroidech však bude "obyčejná" voda. Ta se dá totiž rozložit na vodík - a ten se pak stane raketovým palivem, jež bude pohánět další mise i dopravu mezi Zemí a oběžnou dráhou. Podle expertů z NASA kolem Země proletí ročně asi 1500 asteroidů, které by se daly komerčně využít. Jsou kolem 50 metrů velké a asi 10 procent jich může obsahovat cenné minerály.

Tento ambiciózní projekt budeme pozorně sledovat. Je totiž přesně tím, co lidstvo v jeho současné situaci potřebuje - velkým krokem do neznáma, odvážným pokusem vykročit z další hranice, která nás omezuje. A současně dává lidem naději, kterou v ne úplně lehké době všichni tolik potřebujeme.

Třetí průmyslová revoluce?

Řada asteroidů je zase bohatá na vodu. Vytěženou vodu chce firma prodávat přímo ve vesmíru, což má znamenat značnou úsporu oproti dopravě pozemské vody na oběžnou dráhu. Voda pro astronauty by tak nebyla jen součástí pitného režimu, ale využívali by ji k pěstování potravin, jako radiační štít kosmických lodí a jako zdroj vodíku a kyslíku.

Planetary Resources doufá, že její těžařské úspěchy povedou ke vzniku vesmírných "čerpacích stanic", kde bude možné doplnit palivo nejen satelitům, ale také lodím směřujícím k Marsu. Nezávislí experti jsou však zatím poněkud skeptičtí. Například Andrew Chong z NASA řekl deníku Guardian: "Mít do 10 let stanici, to zní neuvěřitelně. Doufám, že to bude fungovat."

Proč právě Cameron

Paradoxní je, že jedním z autorů celého tohoto projektu je James Cameron, režisér, který natočil film Avatar. V něm jsou právě pozemské korporace, které těží ve vesmíru drahé kovy (v Avatarovi je to vymyšlené unobtanium) úhlavním padouchem. Cameron není ve výzkumu míst, kam se dosud nikdo nevydal, žádný začátečník. Během letošního jara se potopil na nejhlubší místo planety. Kromě Camerona se na této misi podílí spousta dalších novátorů: lidé z NASA, úspěšní podnikatelé i originální vynálezci. Hlavami týmu jsou šéfové společnosti Google Larry Page a Eric Schmidt. Podívejte se na představení týmu:

