Zakladatel SpaceX chce pomoci vybudovat lidskou kolonii na Marsu

Šéf a zakladatel firmy SpaceX Elon Musk chce pomoci vybudovat lidskou kolonii na Marsu. Mohla by prý mít až 80 000 obyvatel. Miliardář chce k uskutečnění své vize přispět tím, že bude na Mars přepravovat badatele. Jedna letenka by přitom měla stát zhruba půl milionu dolarů (téměř deset milionů korun), takže by si ji prý mohlo dovolit dost lidí ve středním věku. Informoval o tom server space.com.

Soukromá firma SpaceX už nyní hraje důležitou roli v americkém vesmírném programu. Vyvinula nosnou raketu Falcon 9 a nákladní loď Dragon, která je prvním soukromým vesmírným plavidlem sloužícím k zásobování Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Dragon je po loňském ukončení programu raketoplánů dokonce jediným americkým dopravním prostředkem k ISS. SpaceX v současnosti vyvíjí také verzi, která by mohla vynášet na oběžnou dráhu kolem Země lidskou posádku, což zatím obstarávají ruské Sojuzy.

Osidlování Marsu by podle Muskovy vize začalo vysláním průkopnické skupinky méně než deseti lidí, které by na rudou planetu dopravila velká znovu použitelná raketa poháněná tekutým kyslíkem a metanem. "Na Marsu je možné založit soběstačnou civilizaci a vytvořit z ní něco opravdu velkého," řekl Musk v Londýně při prezentaci svých podnikatelských plánů v Londýně.

Jak udělat Mars obyvatelným? Stačí pět kroků a 1500 let

A jak to provést?

Podle Muska by s prvními kolonizátory musela být na Mars vyslána spousta zařízení včetně strojů na výrobu hnojiv, metanu a kyslíku z povrchového ledu a z dusíku a oxidu uhličitého, které jsou obsaženy v marsovské atmosféře. První osadníci by také museli mít materiál na stavbu průhledných kupolí, které by natlakovali atmosférickým CO2. Pod takovým příkrovem by pak mohli pěstovat rostliny ze Země. Jakmile by se kolonie stala soběstačnější, byla by na Mars vyslána velká raketa s více lidmi a menším množstvím zásob a vybavení.

Musk předpokládá, že přinejmenším zpočátku by nebyl k dispozici dopravní prostředek, jenž by mohl mezi oběma planetami pendlovat. Vyloučil také, že by se pro misi dala využít loď Dragon. Podnikatel však nevyloučil, že by se dopravním prostředkem na Mars mohla stát znovupoužitelná raketa, kterou SpaceX plánuje a která bývá označována zkratkou MCT (Mass Cargo Transport, přeprava velkoobjemových nákladů).

Musk odhaduje, že program kolonizace Marsu, na němž by se podílel společně s vládou i soukromý sektor, by stál zhruba 36 miliard dolarů. Kolonie by si vyžádala náklady ve výši 0,25 až 0,5 procenta amerického HDP, což by podle Muska bylo všeobecně přijatelné.

Úvodní foto: Wikipedia

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: