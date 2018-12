Hledá se Nemo – je totiž na vymření

Své síly spojili experti z International Union for Conservation of Nature a kanadské Univerzity Simona Frasera. Zjišťovali, jaká je perspektiva 1 500 druhů mořských tvorů, které nějak souvisí s filmem Hledá se Nemo. A to včetně klaunů – rybek, mezi něž patřil i Nemo. Výsledky jsou spíš smutné. A ještě smutnější je, že příliš tomu nepomohl ani film, spíše naopak.

Loren McClenachanová, která výzkumný tým vedla, vysvětluje: „Nemo v akváriu, polévka ze žraločí ploutve a mořský koník jako kuriozita v akváriu, to všechno jsme viděli ve filmu a to všechno si vybralo svou daň. Asi si nedokážeme představit, že by se rybky zdánlivě tak běžné jako klauni, mohly ocitnout mezi vymřelými tvory – ale pokud se nebudeme víc starat o oceány, může se to stát realitou.“

Vědci dokumentovali své výsledky na nejznámějších zvířatech z filmu. Jsou dost znepokojivé: všechny druhy mořských želv, polovina všech kladivounů, žraloci obrouni a rejnoci siby – ti všichni známí z filmu jsou ohroženi. Přitom jen deset procent druhů ohrožených žraloků a rejnoků je chráněno mezinárodními smlouvami…

A co samotní klauni? Pokles v jejich populaci byl poprvé zaznamenám už roku 2008, pouhých pět let po premiéře filmu. Rybky se totiž staly natolik oblíbenými, že se začaly chovat v domácích akváriích i zoologických zahradách. Počet takto chovaných klaunů stoupl osminásobně. Už tehdy varoval Billy Sinclair z University of Cumbria, že pokud bude tento trend pokračovat, octnou se brzy klauni mezi ohroženými rybami. A tento trend pokračuje i roku 2012…

