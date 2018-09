Hovnopilulky nahrazují komplikované transplantace fekálií

Lidi nakažení bakterií Clostridium difficile trpí oslabujícími průjmy, které neumí zastavit ani antibiotika. Poměrně nedávno však lékaři zjistili, že s pomocí transplantace fekálií od zdravého jedince - většinou příbuzného - lze toto onemocnění vyléčit. Do střev se tak dostane zdravá kultura bakterií. Ovšem dopravení "transplantátu" dosud zajišťovala dlouhá trubička zaváděná přes nos a žaludek.

"Dostat trubičku do správného místa bylo komplikované," uvádí vedoucí týmu Elizabeth Hohmanová s tím, že navíc dávivý reflex vytvářel děsivou možnost zvracení a vdechování výkalů. Cesta k pilulce byla proto logická, aby se obešla potřeba invazivního postupu, hrozba dávení i potřeba udržování dárce v pohotovosti, protože nové "hovno pilulky" je možné zmrazit.

Vzorky fekálií byly odebrány zdravým dobrovolníkům, kteří byli testování, zda nemají HIV, žloutenku nebo nějaké další infekční choroby. Jejich test na pacientech se navíc odehrál s odstupem čtyř týdnů, po nichž byli znovu dárci testování na infekční choroby, aby se zabránilo přenosu jiné choroby. Teprve pak se přistoupilo k výrobě prvních pilulek.

"Když jsem s tím začínala, měla jsem představu takových těch běžných červenobílých kapslí, jako jsou jiné běžné prášky. Jenže naše pilulky musely být odolné vůči žaludečním kyselinám, aby se dostaly neporušené do tlustého střeva," cituje stanice NPR Hohmanovou. Takže nakonec jsou hovnopilulky matně průsvitné a nahnědlé.

Při testování účinků dostávalo dvacet pacientů s opakovanými projevy infekce C. diff patnáct pilulek denně, ale naštěstí je dva dny. Čtrnáct z nich bylo okamžitě vyléčených bez následné recidivy. Zbývajících šest prodělalo léčbu znovu, a čtyřem z nich tentokrát zabrala. U zbývajících dvou pacientů byla léčba neúspěšná, ale jejich situaci komplikoval celkově horší zdravotní stav. Přesto byla léčba pro drtivou většinu postižených ve věku 11 do 89 let úspěšná. A od té doby se v nemocnici vyléčilo dalších 21 lidí.