Led v Severním ledovém oceánu letos tál nejrychleji v dějinách

Arktický led tak pokrývá menší oblast než v dosud rekordním roce 2007, přestože letos byly teploty v polární oblasti nižší než před pěti lety.

Podle satelitních snímků pořízených v neděli pokrývá led v okolí severního pólu 4,1 milionu čtverečních kilometrů oceánu. To je o 70 000 čtverečních kilometrů méně než v roce 2007. Rozloha zamrzlé plochy se během letošní sezony patrně ještě zmenší, protože podle vědců pokračuje obvykle tání až do poloviny září.

Kam mizí led?

Pět let starý rekord v tání arktického ledu padl, přestože je letos v severní polární oblasti chladněji než v roce 2007. "V roce 2007 bylo ve skutečnosti mnohem tepleji (než letos)," řekl Joey Comiso z NASA. Za rekordní pokles rozlohy zamrzlého moře podle něj může dlouhodobý trend v narušování základní vrstvy ledu, která se během polární zimy obnovuje jen pomalu. "Ztrácíme silnou část ledové pokrývky. A když tuto část ztratíte, zbytek ledu bude přes léto mnohem zranitelnější," vysvětlil.

Led v Arktidě přes léto taje a během polární zimy se obnovuje. Vědci však na základě záběrů, které družice přinášejí od roku 1979, zjistili, že každoroční minimum rozlohy zamrzlého oceánu se každých deset let zmenší o 13 procent. Většina vědců je přesvědčena, že úbytek arktického ledu je způsoben globálním oteplováním.

Výrazně si tohoto fenoménu všiml známý britský komentátor George Monbiot v deníku Guardian. Zprávu komentoval už dvakrát a vždy velmi rozhořčeně - nejvíc ho znepokojilo, že denní míra tání ledu je teď o 50 procent vyšší než před pěti lety. Znamená to podle něj, že rozklad klimatu se zrychluje. A to rychlostí a měrou, na jakou nebyl a není nikdo připravený - ani klimatologové, ani vlády. Cituje přitom jednoho z klimatologů, který letos prohlásil: "Vypadá to, že všechno, co jsem se naučil, už zastaralo." Zatímco ještě před pěti lety Mezivládní panel pro klimatické změny (IPCC) odhadoval, že během pozdního léta bude Arktida bez ledu už v druhé polovině 20. století, nyní někteří klimatologové odhadují, že se to stane už za 10 let… Monbiot varuje i před tím, že vlastně vůbec netušíme, co nás čeká: "Netuším, co zažije Evropa a Severní Amerika letos v zimě a příští léto poté, co se v Arktidě rekordně rozpustil led : Ale příjemné to asi nebude."

Ekologové jsou vyděšeni a vlády na toto prohlášení nereagují. Některé soukromé společnosti jsou však nadšené. Úbytek arktického ledu znamená, že by se zde dalo těžit zatím neobjevené nerostné bohatství - těžařské firmy si dělají naději především na obrovské zásoby ropy a zemního plynu, jež by se teoreticky mohly na severu nacházet. Pokud led zmizí, mohlo by to však znamenat i malou revoluci v lodní dopravě; otevřela by se vysněná severní cesta, která by výrazně usnadnila přepravu zboží.

FOTO: NASA

