Nové naleziště mamutů: Kontroverzní ruský vědec se je opět chytá klonovat

Pohled NG: Klonování mamutů je taková "never ending story" ruské vědy. O tom, že by se dal mamut pomocí klonování oživit, mluví tamní vědci prakticky od doby, kdy se termín klonování objevil. Také fakt, že se na výzkumu podílí níže zmíněný Korejec Hwang U-sok projektu nepřidává věrohodnosti. Ruští vědci sice rádi hovoří o tom, že chtějí mamuta naklonovat, ale už se nikdy nezmíní o tom, co by s ním potom dělali. K dalšímu výzkumu v tomto oboru jsme zatím velmi skeptičtí…