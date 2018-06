Žebříček nejvražednějších zvířat Ameriky: Překvapivě zvítězil jelen

Statistika je jako bikiny. Co odhaluje, je zajímavé, co skrývá je podstatné, napsal Aaron Levenstein. Něco na tom určitě je. Například podle statistik z USA bychom si na jeleny měli dávat větší pozor než na žraloky.

Čísla jsou totiž jasná a neoddiskutovatelná: jeleni připraví v USA o život výrazně víc lidí než jakékoliv jiné zvíře. Statistiky říkají, že za posledních 10 let zabili žraloci pouhých 12 osob. Za stejnou dobu však při automobilových nehodách způsobených zvířaty zahynulo celkem 1358 osob. Za třemi čtvrtinami úmrtí přitom mohli jelenci běloocasí, nejrozšířenější jeleni Ameriky.

Zvířecí hybridi jsou většinou dílem člověka. Umí je ale i příroda

Na druhém místě v pomyslném řebříčku nejhorších zvířecích zabijáků se umístili koně. Není to, stejně jako u jelenů, jejich vina - mohou za to většinou jejich neopatrní jezdci. Za 10 let zemřelo při pádu z koně ve Spojených státech 867 lidí.

Malí, ale vražední. O bodavém hmyzu jsme toho na National Geographic napsali už stohy. Jak moc bolí jeho nejbolestivější bodnutí, o jeho obranných i útočných strategiích. Ale ještě jsme se nezmínili, kolik lidí ročně připraví bodavý hmyz o život. V USA je to za desetiletí 613 lidí - ti všichni umírají na žihadla včel, vos a sršňů, nejčastěji kvůli alergii.

Těsně pod pomyslnými stupni vítězů skončil nejlepší přítel člověka - zabije 30krát víc lidí než žralok. Bohužel se často jedná o malé děti, které potrhají psi ve vlastní rodině. Ani tady se však nedá vina přičítat zvířeti - až příliš často leží vina na špatné výchově nezodpovědných majitelů.

Dalším zvířetem nebezpečnějším než žraloci jsou krávy. Člověk je s nimi v kontaktu tak často, že není divu, jak často dochází k nějakému neštěstí. Při hmotnosti průměrné krávy, býka nebo vola je jasné, že i malé šťouchnutí nemůže skončit dobře…

A teprve teď se dostávají na řadu ta "opravdu nebezpečná zvířata", před nimiž nás varují rodiče i knihy… Podívejte se na přehlednou infografiku: