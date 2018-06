Nově objevený žralok je hybrid. Důkaz evoluce v přímém přenosu

Důsledek globálního oteplování?

Studovali 57 jedinců nového druhu, který vznikl spářením australského žraloka černoploutvého žijícího u australských břehů a žraloka černoploutvého z jiných oblastí světových oceánů.

"Překvapuje nás, že tohoto hybridního žraloka dosud nikdo neviděl. Jde o evoluci v přímém přenosu," řekl Jess Morgan u univerzity v Queenslandu. Pozorovaní jedinci jsou prý silní a dokážou se reprodukovat. Nového žraloka objevili díky velké studii, která se provádí v Austrálii a jejích vodách s cílem zmapovat tamní faunu. Při genetických testech vyšlo najevo, že určití žraloci patří danému druhu a přitom mají fyzické vlastnosti druhu jiného.

Australský žralok černoploutvý je menší než černoploutví žraloci žijící v jiných vodách. Nedokáže přežít jinde než v tropech. Přitom hybridní jedinci byli nalezeni až ve vzdálenosti 2000 kilometrů jižně od původního teritoria, v mnohem chladnějších vodách.

Žralok může expandovat

Morgan řekl, že se tím pro australského žraloka rozšířilo životní prostředí. Další vědec Colin Simpfendorfer, který na výzkumu spolupracoval, sdělil, že bude-li hybridní druh silnější než druhy původní, mohl by je postupně nahradit. "Nevím, zda o to jde v tomto případě, ale je jasné, že je tento druh životaschopný, že se rozmnožuje a že už existuje v několika generacích. Zdá se, že jsou to naprosto zdravá zvířata," prohlásil.

Při výzkumu se zjistilo, že na některých místech je hybridních jedinců mnoho a že tvoří až pětinu tamní populace žraloků. Prozatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by kvůli tomu klesaly počty žraloka původního. Žraloci černoploutví jsou poměrně malí, v dospělosti dosahují 150 centimetrů a váží něco přes 20 kilogramů. Po šestnáctiměsíční březosti rodí samice až čtyři mláďata dlouhá zhruba půl metru.

