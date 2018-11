To není obyčejný krab – to je krabí počítač!

Počítače nemusí vypadat jako šedé krabice nebo tablety. Už v minulosti se pro počítání využívaly stroje, které současné počítače moc nepřipomínají – ale computer na kraby je zcela originální (byť zcela nepraktický) koncept.

Vědce, kteří se do projektu zapojili, zajímalo, jak daleko jde zajít ve výrobě nekonvenčních počítačů. V jejich stroji nesou informace skupinky krabů rodu Mictys.

„Zjistili jsme, že chování roje krabů tohoto druhu se dá zvnějšku ovlivnit, nejlépe pomocí strachu. Předpokládali jsme, že se krabi chovají podobně jako kulečníkové koule,“ napsali autoři experimentu pro magazín Technology Review. Právě kulečníkové koule použil stejný tým vědců v podobném pokusu už vloni.

Když se dva roje krabů střetnou, spojí se a pokračují ve směru, který je součtem jejich původních drah. Právě v tom navazuje krabí počítač na myšlenku kulečníkového počítače, která se ve vědeckých časopisech objevila poprvé už v 80. letech 20. století. V něm se informace přenášela pomocí ne/přítomnosti koule. Informace se zpracovávaly v bránách, kde se koule odrážely, anebo splývaly v jeden proud.

Logičtí krabi

Stejné logické brány teď vyrobili kybernetici pro pokus s kraby. Experiment popisují takto: „Ukázali jsme, že krabi dokáží procházet logickými bránami, a formují tak logické spojky AND (a), OR (nebo) a NOT (ne).“ Zpočátku vědci pracovali se simulovanými většími skupinami krabů; zjistili při tom, že logická brána OR funguje vždy – v ní se více rojů spojuje v jeden. Brána AND byla komplikovanější; podle magazínu New Scientist spočívala v tom, že rozdělila roje na tři různé cesty. V simulacích fungovala nejméně spolehlivě. Podívejte se na schéma "počítače":

Vědci pak pomocí roje 40 krabů vyzkoušeli experiment na ostro. Roje byly umístěné u logických bran a pak byli krabi vypuštěni. Vědci je uvedli do pohybu stínem, který měl kraby vyplašit, že na ně útočí dravý pták. Výsledky odpovídaly těm, které vznikly ze simulace – podle kybernetiků je to důkaz, že počítače poháněné kraby jsou možné.

Vědci ve studii ujistili veřejnost, že žádnému z krabů se nestalo příkoří. Po ukončení experimentu byli vypuštěni do svého přirozeného prostředí (kde je zřejmě sežrali dravci). Celý výzkum najdete TADY.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: