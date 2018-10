LUBOR KEMZA: POSTŘEHY Z INDONÉSIE. Okolí Denpasaru - 9. DÍL

Sanur - Linda Villa Sanur



Po nenáročném kličkování městem dorážíme do našeho dalšího ubytování. Neuvěřitelné se stalo skutkem.Celou cestu jsme absolvovali bez ztráty kytičky. Voláme do půjčovny, aby si vyzvedli auto. Po hodině dorazí dva borci z půjčovny, kteří dělají totální prohlídku auta. Lezou o pod něj a zkoumají podvozek. Ještě, že jsem si před převzetím auto detailně nafotil. Naštěstí nenacházejí žádnou závadu - ani nefunkční blinkr a stahování okna u řidiče, což jsou závady, které jsem zamlčel, protože jsem si jich sám při převzetí nevšimnul. Pokoje jsou pěkné, ale jak je v Indonésii zvykem, tak bez skříně. Venkovní posezení a bazén je super.

Sanur a pláž



Z pláží sanuru jsme dost zklamáni. Jednak je to z našeho ubytování dost daleko a druhák je zde tak výrazný odliv, že mezi útesem a pláží již odpoledne není téměř žádná voda - jen jezírka jak v dírách po granátu.

Pláž v Sanuru je zcela turistickou záležitostí.

Díky Google však objevujeme skvělý plážový bar s chlazenými kokosy a bintangem. To nám náladu výrazně zlepšuje. Cesta zpět po pohaslé plážové kolonádě však připomíná stezku odvahy. Pobíhají zde štěkající psi podivuhodných tvarů a ras. Korunu tomu však nasadil nějaký pták, který řval v koruně stromu, a pak vyplašen námi zazmatkoval a málem přistál Markétě na hlavě. Ubránili jsme se však a přežili, i když těsně před námi proběhl asi metrový leguán. Naštěstí na nás v naší vile čeká lahvička pravého balijského vína, na jehož vinětě je psáno, že hrozny pocházejí z Belgie.

Bintang, pivo plzeňského typu, je na cestě po Bali přítelem nejvěrnějším

Okolí Sanuru - Tanah Lot



Rozhodujeme se, že další shánění skútrů už riskovat nebudeme. Domlouvání se tedy s místním taxikářem na celodenním výletu. Naší první zastávkou má být Tanah Lot - chrám, který uvidíte ve všech cestopisech z Bali. Bohužel je to však pouze past na turisty. Tohle si opět nelze užít.

Tanah Lot, snad nejslavnější chrám na Bali, je zcela obklopen turisty

Kuta



Další zastávkou má být nejslavnější surfařská pláž s alejí palem lemujících její okraj. Pod stromy mají místní podnikavci rozložené chladící boxy s bintangy a nápisy jako: “Jake's bar” a podobně. Vypadá to dost komicky. Okolo těchto "barů" jsou rozložený plastové stoličky, na nichž posedávají postarší muži s vzezřením připomínající reklamu na ZZ Top. Každou chvíli nějaký majitel baru vyndávání bintang z chladícího boxu a volá na nás.

Podoba typického plážového baru v Kutě

Rozhodujeme se, že nabídky akceptovat nebudeme a raději se pokusíme vykoupat mezi doslova stovkami surfařů povětšinou nejnižších kvalitativních úrovní. Koupání ale příjemné není. Musíme se vyhýbat Japonkám na prknech a zpočátku i návalu odpadků ve vodě. Pak to ale vzdáváme. Odpadkům se vyhnout nelze. Protože cesta na pláž do Kuty trvala přes dvě hodiny, výlet na Nusa Dua raději vzdáváme. Vyzvedáváme našeho řidiče v přístřešku pro osiřelé taxikáře a vyrážíme zpět do Sanuru.

Naše vila v Sanuru na Bali



Večer dáváme znovu na recenze z Google a jdeme do podle recenzí nejlepší pizzerie jižní polokoule. Majitel se nás ptá, zda chceme nepálivou, téměř nepálivou, málo pálivou, středně pálivou nebo pekelně pálivou. Jsa přesvědčen o tom, že jsem si po třech týdnech již navykl, volím středně pálivou. Po pár soustech mám však nateklý pysk tak, že bych z fleku mohl imitovat černocha v říji. Zřejmě jsem se tedy neasimiloval. Kdybych si dal pálivější, tak kvičím jako párek sviní na líbánkách.

Návrat domů



Pro cestu na letiště máme znovu rezervovaného řidiče z předchozího dne, takže znovu absolvujeme celý maratón: Odkud jste? Jak se žije v Německu? Jaké máte ovoce? Máte banány? Máte ananasy? Máte dračí srdce? Odkud jste? Jak se žije ve Švédsku? Máte hadí ovoce? Máte melouny? Kolik máte ročních období? Je to u vás čistější? Máte domy z cihel? A to celé dokola po celou cestu. S jednou výjimkou: Jaké roční období máte nejraději? Léto? Markéta odpověděla, že jaro, což taxikáře vykolejilo. Další půlhodinu se Markéta snažila vysvětlit, co je to jaro, ale člověku, který má jaro celý rok to zřejmě jednoduše vysvětlit nelze.

Děkujeme, bylo to krásné.